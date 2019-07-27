2019-07-27T06:51:50+03:00
Общество

«Бирки сорвали, похитили вещи». Пермяк отсудил у «Аэрофлота» компенсацию за разграбленный багаж

Чемодан авиапассажиру вернули через два дня полупустым
Андрей МАТЛИН
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Багаж доставим в сохранности!Багаж доставим в сохранности!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жителю Перми в феврале этого года потребовалось слетать в Вену. Он решил воспользоваться услугами авиакомпании «Аэрофлот - Российские авиалинии». Оформил билеты для перелета из Перми до Москвы, а оттуда – до столицы Австрии.

Полет прошел нормально. Но когда самолет приземлился в Вене, выяснилось, что на его борту нет чемодана пермяка. Багаж ему доставили в отель только через два дня. До этого ему даже зубы почистить было нечем. При этом бирки на чемодане были сорваны. Когда владелец его открыл, то недосчитался вещей, в которые в него положил. Вернувшись в Пермь, авиапассажир подал иск в суд.

- С чемодана были сорваны бирки, была сломана ручка, багаж был вскрыт, похищены некоторые вещи, - сообщили в Мотовилихинском суде результаты рассмотрения дела. - Причиненный материальный ущерб истец оценил на сумму более 11 тысяч рублей, моральный вред - в 50 тысяч. В ходе рассмотрения дела ответчик в добровольном порядке возместил истцу расходы на приобретение предметов первой необходимости в связи с задержкой доставки багажа на сумму 10 тысяч рублей, а также произвел компенсацию за задержку багажа в размере 1350 рублей. Установив в действиях ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" нарушение прав истца как потребителя, суд взыскал с ответчика в пользу истца моральный вред в сумме 2 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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