«+9 и грозы». На Пермский край движется холодный антициклон

СЕГОДНЯ 17:29 2019-07-26T17:29:32+03:00

Столь низких температур в июле не было 13 лет

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Синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные и начало следующей недели в Пермском крае. 27 июля в регионе начнется сильное и продолжительное похолодание. Причина его - вторжение арктического воздуха и последующее установление долгоживущего высотного циклона.

- Похолодание может продлиться как минимум до 3 августа, а его пик придется на 30 июля, - сообщил инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Температура в начале следующей недели ожидается ниже нормы на 7-9 градусов. Таких холодов в конце июля не было с 2006 года.

Днем в субботу на севере края начнутся дожди. Центральные и южные районы в течение дня останутся в теплой воздушной массе, но ожидаются благоприятные условия для развития локальных гроз и значительная облачность.

Холодный фронт подойдет к Перми ночью на 28 июля. Он будет идти медленно и сопровождаясь значительными осадками и грозами. Дождь в Перми может продолжаться и утром 28 июля.

В понедельник 29 июля продолжится заток холодного воздуха в тылу циклона. Дневная температура составит всего +9…+10°, а на остальной территории от +12 до +15°.

ИСТОЧНИК KP.RU