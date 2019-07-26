2019-07-26T14:39:09+03:00
Общество

На «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» проходят производственную практику студенты профильных учебных заведений

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В июне-июле 52 студента бакалавриата и магистратуры Пермского национального исследовательского политехнического университета приобретали практический опыт в ходе производственной и преддипломной практик в различных подразделениях предприятия.

Сроком на один месяц были предоставлены рабочие места будущим инженерам на установках АВТ-4, депарафинизации масел, изомеризации, замедленного коксования, каталитического риформинга, в парке компонентов товарной продукции и реагентов.

Всего за полгода на нефтегазоперерабатывающем заводе прошли практику 139 студентов, из которых 45 человека - это учащиеся Краевого индустриального техникума и 61 из пермского «политеха».

- Уверен, что студенты наберутся ценного опыта по своим направлениям обучения, смогут лучше понять тонкости технологических схем. Наше предприятие особое внимание уделяет постоянному внедрению улучшений, это хорошая база для научно-практических разработок, генерации интересных идей, - отметил генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Сергей Андронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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