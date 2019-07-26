Жителей Прикамья за убийство беременной лосихи

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-26T13:31:28+03:00

Также они должны заплатить штраф 560 тысяч рублей

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Пермский суд признал виновными двух местных жителей в убийстве беременной лосихи в апреле 2019 года. Как сообщили в издании «Рифей-Пермь», обоих виновных приговорили к 3 годам лишения свободы условно с лишением права заниматься охотой сроком на 2 года.

Трагедия произошла в апреле 2019 года в Гайнском районе Пермского края. Двое живодеров сначала лишили животное глаз, а потом стали стрелять пока лосиха не погибла.

Браконьеров нашли быстро. Ими оказались 46-летний и 57-летний местные жители. Сумма ущерба составила 560 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские волонтеры показали, как изменился кот, которого живьем замуровали в подвале. В отравленном подвале, без света, воды и воздуха, среди крыс…так могла закончиться жизнь кота Бродяги. Безответственные хозяева выбросили кота на улице, а подвал, в котором он пытался найти приют, замуровали и начали там травить грызунов.

ИСТОЧНИК KP.RU