2019-07-26T13:18:01+03:00
Происшествия

Жителя Прикамья задержали за ограбление инвалида

Мужчина украл у потерпевшего 8 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Сотрудники полиции установили, что в Очере злоумышленник и 64-летний инвалид вместе выпивали. В процессе вечера между мужчинами возникла ссора, в ходе которой молодой человек ударил хозяина квартиры. Когда мужчина потерял сознание, злоумышленник выкрал у него из кармана 8 тысяч рублей.

Как только потерпевший пришел в себя, он сообщил об ограблении в полицию. Потерпевший передал стражам порядка описание внешности злоумышленника, указав особую примету – татуировку. Благодаря этим сведениям, стражи порядка смогли установить передвижения лица и в кратчайшие сроки задержали его на федеральной трассе.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья пытался убить топором мужа сестры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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