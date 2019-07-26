«Игривый и веселый». Пермские волонтеры показали, как изменился кот, которого живьем замуровали в подвале

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-26T12:23:29+03:00

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В отравленном подвале, без света, воды и воздуха, среди крыс…так могла закончиться жизнь кота Бродяги. Безответственные хозяева выбросили кота на улице, а подвал, в котором он пытался найти приют, замуровали и начали там травить грызунов.

Малыша спасли волонтеры приюта «Матроскин». Буквально через два месяца он преобразился до неузнаваемости. Ему практически сразу нашли новый дом, где он почти три недели живет в кругу друзей.

Фото: Галя Море. Таким Бродяга был, когда его нашли.

- Прошло 2.5 недели нашей совместной жизни с Борисом(Бродяга). Первое время он был очень напуган, не пил, не ел, - пишет новая хозяйка кота. - Но все позади! Очень веселый товарищ оказался, игривый. Недавно спел мне первую песню. С моим котом нашли общий язык быстро. Тусят теперь вместе. У нас все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU