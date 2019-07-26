2019-07-26T12:04:59+03:00
Происшествия

Житель Прикамья пытался убить топором мужа сестры

Злоумышленнику не дали завершить задуманное
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Горнозаводске перед судом предстанет 35-летний местный житель за покушение на убийство мужа двоюродной сестры.

Следователи установили, что житель поселка Кусье-Александровский напал на мужа двоюродной сестры. Мужчина нанес потерпевшему удар топором в шею, а потом стал душить руками. На крики и шум прибежала сестра злоумышленника. Ей удалось оттащить брата от мужа. Потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали своевременную медицинскую помощь.

Злоумышленник объяснил следователям, что ненавидел мужа двоюродной сестры.

35-летнего мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина убила дочь за невыполнение родительских обязанностей. У погибшей остались трое детей

ИСТОЧНИК KP.RU

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