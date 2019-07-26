2019-07-26T12:04:49+03:00
Общество

В компании ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подвели итоги работы за полгода

Почти половина продукции предприятия отправилась за рубеж
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- Подведены итоги деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в первом полугодии, - сообщили в нефтеперерабатывающей компании. - За шесть месяцев с начала года переработано 6,8 миллионов тонн нефтегазового сырья.

Эти цифры означают, что пермские нефтепереработчики работали в последнее время, как обычно, в стабильном режима. Почти половина выпускаемой ими продукции при этом поставлялась в различные страны за рубеж.

- План поставок продукции выполнен на 100 процент, объем отгруженной продукции составил свыше шести миллионов тонн, - сообщили на предприятии. - В том числе, на экспорт отправлено порядка 40 процентов продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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