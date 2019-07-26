Краевой суд назначил дату пересмотра приговора Павлу Ляху
Пермский краевой суд назначил дату рассмотрения апелляции бывшего главы министерства спорта Прикамья Павла Ляха. Заседание состоится 21 августа. Судьей будет Николай Шляпников. Пересмотр состоится в Ленинском районном суде.
Ранее мы писали о том, что Павла Ляха за подписание актов по стадиону ему назначено условное наказание - три года с испытательным сроком два года. Также он не сможет три года занимать руководящие должности.
Напомним, ранее мы писали о том, что краевой суд оставил без изменений наказание Владимиру Нелюбину. Пермский краевой суд оставил прежним приговор директору «Экопромбанка» Владимиру Нелюбину. Ближайшие шесть лет он проведет в колонии общего режима. Ранее глава "Экопромбанка" Владимир Нелюбин был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU