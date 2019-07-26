2019-07-26T11:02:51+03:00
Общество

Краевой суд назначил дату пересмотра приговора Павлу Ляху

Апелляцию рассмотрят в конце август
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Пермский краевой суд назначил дату рассмотрения апелляции бывшего главы министерства спорта Прикамья Павла Ляха. Заседание состоится 21 августа. Судьей будет Николай Шляпников. Пересмотр состоится в Ленинском районном суде.

Ранее мы писали о том, что Павла Ляха за подписание актов по стадиону ему назначено условное наказание - три года с испытательным сроком два года. Также он не сможет три года занимать руководящие должности.

Напомним, ранее мы писали о том, что краевой суд оставил без изменений наказание Владимиру Нелюбину. Пермский краевой суд оставил прежним приговор директору «Экопромбанка» Владимиру Нелюбину. Ближайшие шесть лет он проведет в колонии общего режима. Ранее глава "Экопромбанка" Владимир Нелюбин был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24