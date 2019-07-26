Краевой суд назначил дату пересмотра приговора Павлу Ляху

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-26T11:02:51+03:00

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Пермский краевой суд назначил дату рассмотрения апелляции бывшего главы министерства спорта Прикамья Павла Ляха. Заседание состоится 21 августа. Судьей будет Николай Шляпников. Пересмотр состоится в Ленинском районном суде.

Ранее мы писали о том, что Павла Ляха за подписание актов по стадиону ему назначено условное наказание - три года с испытательным сроком два года. Также он не сможет три года занимать руководящие должности.

Напомним, ранее мы писали о том, что краевой суд оставил без изменений наказание Владимиру Нелюбину. Пермский краевой суд оставил прежним приговор директору «Экопромбанка» Владимиру Нелюбину. Ближайшие шесть лет он проведет в колонии общего режима. Ранее глава "Экопромбанка" Владимир Нелюбин был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU