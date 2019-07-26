38-летний пермяк получил травмы, выпрыгнув из окна 3-го этажа

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-26T10:50:44+03:00

На «скорой» его доставили в больницу

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ЧП случилось в ночь на пятницу, 26 июля, в микрорайоне Парковый (это Дзержинский район Перми). Как сообщил «Комсомольской правде» источник в МЧС, из окна третьего этажа одного из домов по улице 2-я Рыночная выпрыгнул 38-летний мужчина.

ЧП случилось около часа ночи. На «скорой» пострадавшего отправили в больницу с серьезными травмами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал 70-летний мужчина. Несчастный случай произошел 24 июля в Дзержинском районе Перми. 70-летний мужчина упал из окна 2 этажа. При падении пермяк получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали сотрудников «Скорой помощи». Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе «Скорой помощи», мужчину с многочисленными травмами в состоянии средней тяжести отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU