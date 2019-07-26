Краевой суд оставил без изменений наказание Владимиру Нелюбину

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-26T11:02:01+03:00

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Пермский краевой суд оставил прежним приговор директору «Экопромбанка» Владимиру Нелюбину. Ближайшие шесть лет он проведет в колонии общего режима. Ранее Владимир Нелюбин был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Главное обвинение против Владимира Нелюбина - мошенничество и хищение 200 миллионов рублей из средств «Экопромбанка» по предварительному сговору с бизнесменом Игорем Куйдой, который сейчас находится в федеральном розыске.

Напомним, ранее мы писали о том, что второй эпизод связан с тем, что в августе 2014 года, когда Центробанк РФ отозвал у «Экопромбанка» лицензию, Владимир Нелюбин убедил одного из вкладчиков вместо снятия с его счета в банке семи миллионов рублей приобрести квартиру, которая принадлежала организации. Но после перечисления денег Нелюбин свои обязательства не исполнил, а квартира была по его указанию продана другому юрлицу. Таким образом, гражданину был нанесен ущерб в 7 миллионов рублей. Вел переговоры с вкладчиком и обещал ему квартиру непосредственно Нелюбин. На одном из последних заседаний представитель вкладчика заявил, что частично ущерб компенсирован – в сумме 4 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU