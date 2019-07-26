Долг за вывоз мусора в Пермском крае составляет 700 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-26T10:23:58+03:00

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Долг жителей Пермского края за услугу по вывозу мусора составляет 700 млн рублей. Ситуацию с оплатой услуг юридическими лицами и управляющими компаниями оценивают как неблагополучную.

По данным регионального «мусорного» оператора «Теплоэнерго» , за первое полугодие 2019 года собираемость прямых платежей в многоквартирных домах составила 72%, в многоквартирных домах, обслуживаемых управляющими компаниями, — около 19%. Собираемость платежей от юридических лиц — 14%. В базе «Теплоэнерго» числится 5,5 тыс. юрлиц.

«У 70% юрлиц нет собственных контейнеров, и они складывают мусор в общие контейнеры при жилых домах. Следовательно, отследить эти компании довольно сложно», — отметил пресс-секретарь компании Андрей Красников.

Юридические лица, которые являются злостными должниками, будут штрафоваться. Размер денежного наказания - до 250 тыс. руб.

Напомним, ранее мы писали о том, что Верховный суд Российской Федерации признал так называемые «замещающие» тарифы «Пермской сетевой компании», установленные на период с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года, незаконными.

Ранее также посчитал Пермский краевой суд – именно его решение оставлено в силе.

Истцами выступили ассоциация «Пермский стандарт», ЖСК и ТСЖ города. Ответчиком выступало министерство тарифного регулирования Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU