В Перми продолжается благоустройство дворов

СЕГОДНЯ 10:22 2019-07-26T10:22:48+03:00

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Во дворе дома по улице Запорожской начался ремонт проездов, с проверкой туда выехал Председатель Думы Юрий Уткин, сообщает Business Class. Помимо ремонта. который уже идет, жители запланировали провести озеленение территории и обустроить новую детскую площадку, на сегодняшний день под эти работы выделены средства из бюджета.

- Пермь получила средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов на благоустройство дворов. Сегодня они преображаются, реакция местных жителей положительная. Но работать есть над чем: в этом году планируется благоустроить только в моем избирательном округе 21 дом, – отметил Юрий Уткин. Сами жители принимают активное участие в благоустройстве родных дворов: мониторят работу подрядчиков и проявляют активную жизненную позицию.

Первый заместитель гордумы Дмитрий Малютин, посетил двор по ул. Карпинского,112 и 112/1, там уже установлена детская площадка, а на соседнем участке началось асфальтирование парковки.

Дмитрий Малютин подчеркнул, что общественный контроль хорошо себя зарекомендовал. Именно активная общественная деятельность жителей, помогает поддерживать порядок на придомовых территориях.

Все работы по благоустройству пермских дворов проходят в рамках реализации программы

"Формирование современной городской среды». Действующая на территории года уже третий год и финансирующаяся за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. В рамках программы проходит ремонт дворовых проездов, освещения, установки скамеек и урн, оборудование парковок и обустройство тротуаров. Так же утвержден перечень работ , связанных с обеспечением доступности маломобильных групп населения.

ИСТОЧНИК KP.RU