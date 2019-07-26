В ботаническом саду в Перми пройдут ночные экскурсии

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-26T10:03:57+03:00

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В ботаническом саду при пермском классическом университете пригласили пермяков на ночные экскурсии. Они пройдут 30, 31 июля и 1 августа с 18.30 до 19.30. При этом группы экскурсантов будут запускать через каждые 15 минут. Вход - со стороны фонтана «Одуванчик».

- В этих экскурсиях можно принять участие без предварительной регистрации, - сообщили в университете. - Взнос за экскурсию составляет 200 рублей для взрослых, 150 рублей – для детей до 16 лет, дети до 5 лет – бесплатно. Индивидуальные ночные экскурсии будут проходить с 22.00. Желающие их посетить могут сами определить день, предварительно согласовав его с Ботаническим садом ПГНИУ. Билеты будут действительны с начала августа.

Все эти экскурсии – платные. Средства от продажи билетов пойдут на реализацию проекта «Сенсорный сад Пермского ботсада».

ИСТОЧНИК KP.RU