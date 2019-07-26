«Плохо воспитывала детей». В Прикамье женщина убила дочь за невыполнение родительских обязанностей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-26T10:02:46+03:00

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Жительницу Пермского края осудят за убийство 28-летней дочери. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, причиной преступления стало то, что дочь плохо выполняла родительские обязанности и не заботилась о своих детях.

Как установило следствие, 8 мая 2019 обе женщины находились у себя в дома. 55-летняя женщина, хорошенько выпив, заметила, что дочь не заботится о своих детях и решила проучить ее. Злоумышленница схватила нож и ударила 28-летнюю местную жительницу в спину. Когда женщину задержали, она отметила, что дочь длительное время систематически употребляла спиртное, не имела места работы и не занималась, по мнению матери, должным образом воспитанием своих троих детей.

Следователем собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU