2019-07-26T09:55:17+03:00
Происшествия

Короткое замыкание в магазине «Магнит» в Перми едва не вызвало пожар

ЧП произошло в электрощитовой
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Спасать никого не пришлось.Спасать никого не пришлось.Фото: Юлия Лоза
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Накануне вечером на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в магазине «Магнит» на улице Коломенская, 49 в Перми. Подразделения спасателей, прибыв на место, в ходе разведки установили, что в электрощитовой одноэтажного магазина «закоротило» проводку. Последующего горения не было, повышенный ранг вызова был отменен. Пострадавших в результате ЧП не оказалось.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пермские пожарные спасли пятерых человек из горящего дома. В четверг, 25 июля, на улице Куйбышева загорелась трехкомнатная квартира. На пожар незамедлительно выехали сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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