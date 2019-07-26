Короткое замыкание в магазине «Магнит» в Перми едва не вызвало пожар

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-26T09:55:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в магазине «Магнит» на улице Коломенская, 49 в Перми. Подразделения спасателей, прибыв на место, в ходе разведки установили, что в электрощитовой одноэтажного магазина «закоротило» проводку. Последующего горения не было, повышенный ранг вызова был отменен. Пострадавших в результате ЧП не оказалось.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пермские пожарные спасли пятерых человек из горящего дома. В четверг, 25 июля, на улице Куйбышева загорелась трехкомнатная квартира. На пожар незамедлительно выехали сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU