Из каких родников в Перми можно пить воду

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-26T09:45:19+03:00

Выборочно было проверено 10 родников и лишь в половине

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Горожане активно используют воду из родников как питьевую, не смотря на предупреждения о нестабильном качестве воды.

В итоге в июле управление по экологии и природопользованию администрации города организовало наблюдение за качеством воды.

Пробы были взяты из родников, расположенных по следующим адресам: улица Ветлужская, 77, улица Ключевая (между домами по улице Ключевая, 1а и улице Ключевая, 2), улица Гоголя, 7 и улица Мысовая, 2, улица Староазовская,10, в деревне Субботино (восточнее здания по улице 1-я Субботинская, 1а), у санатория «Родник» по улице Кировоградская, 112, у церкви Святого князя Владимира, на улице Шишкина – улице Кировоградская, 68 и улице Адмирала Нахимова – улице Кировоградская, 38.

Результаты проверки показали, что вода соответствует всем требованиям в деревне Субботино, у санатория «Родник», у церкви Святого Князя Владимира, на улице Ветлужской и улице Шишкина – улице Кировоградской. Относительно других родников вода не пригодна для питья.

Горожанам не рекомендуют использовать воду в нецентрализованных источниках, так как на качество состава воды влияет множество факторов. Пермяков просят обратить внимание, что вероятность загрязнения родников повышается даже при незначительном паводке, что неизбежно в весенний период. Поэтому использование воды из родников для питья и хозяйственных нужд может быть опасна и привести к различным инфекционным заболеваниям.

ИСТОЧНИК KP.RU