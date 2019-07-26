«Их пришлось откапывать из двухметровой ямы». В Перми двоих землекопов засыпало в траншее

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-26T09:43:56+03:00

Это не первый случай, когда спасателям приходится извлекать из-под завалов неосторожных коммунальщиков. Фото: архив МЧС

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В Перми двое рабочих коммунальной службы откапывали траншею для того, чтобы починить канализацию. Работали они неподалеку от дома на улице Холмогорская, 11, махали и махали лопатами.

Яма углубилась уже на 2 метра, как вдруг на коммунальных работников стала сыпаться земля и падать куски асфальта. Их засыпало так, что самостоятельно выбраться из-под завала они уже не могли.

К счастью, очевидцы этого ЧП вовремя вызвали спасателей, позвонив на тревожные телефоны. На место столь неудачных раскопок срочно выехали спасатели отряда ГОР-10. Им удалось откопать и извлечь из-под обломков строительного мусора обоих рабочих.

Как рассказали спасатели, одного из них пришлось на носилках нести до машины «скорой» - он жаловался на боли в груди. А вот второй рабочий от госпитализации отказался. Он сказал, что работает здесь незаконно. И, прихрамывая, снова полез в траншею – работать.

ИСТОЧНИК KP.RU