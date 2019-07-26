"Он хороший семьянин". В суде Перми решают вопрос об аресте главного пристава края

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-26T09:39:14+03:00

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В Дзержинском суде Перми выбирали меру пресечения главному судебному приставу края.

Следователь попросил для него арест, так как обвиняемый может оказать давление на соучастников и свидетелей по делу, а также не имеет регистрации в Перми и может скрыться.

Адвокат просила домашний арест, так как Кожевников примерный семьянин, живет с женой и 10-летним сыном на сьемной квартире, имеет награды, хорошие характеристики. Не состоял и не привлекался.

Сам обвиняемый виновным себя не признает, говорит, что денег не брал, а наоборот отдает приказы подчиненным для содействия раскрытию уголовного дела, скрываться на собирается.

Журналист "КП-Пермь" находится в зале суда. Мы следим за развитием событий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми возбуждено уголовное дело против судебных приставов. 6 июня Ленинский районный суд арестовал Александру Марданову - бывшего начальника межрайонного отдела судебных приставов Пермского края по исполнению особых исполнительных производств.В прошлом году против Александры Мардановой уже возбуждалось уголовное дело. Ее обвиняли в том, что она отменила арест банковского счета организации-должника, благодаря чему руководство фирмы успело снять со счета более полутора миллионов рублей. Приговором суда за превышение должностных полномочий ее оштрафовали на 70 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU