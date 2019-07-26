В выходные в Прикамье ожидается похолодание

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-26T09:26:45+03:00

ПРи таких переменах погоды не знаешь, как одеться. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А в пятницу, 26 июля, будет жарко – до +28 градусов

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Пятница, 26 июля, станет самым жарким днем недели. По информации пермского Гидрометцентра, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. Ожидается переменная облачность, небольшие дожди и грозы. Ветер северный и северо-западный, до 5 – 10 метров в секунду.

Увы, в выходные погода заметно ухудшится. В ночь на субботу столбик термометра опустится до +10…+15 градусов. Днем возможны очень сильные дожди и грозы, с порывами ветра до 13 метров в секунду. Температура воздуха – до +21…+26 градусов.

В воскресенье – дожди и грозы ожидаются в течение всего дня. Ветер северо-западный с порывами до 23 метров в секунду. При этом столбик термометра не поднимется выше отметки в +13…+18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU