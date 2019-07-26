Прикамье не готово к практике раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-26T09:23:10+03:00

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В рамках «мусорной» реформы в Пермском крае начал работу единый оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ПКГУП «Теплоэнерго». По итогам шести месяцев текущего года услуги по вывозу мусора получают 95,8% жителей края в 1932 населённых пунктах (для сравнения: в 2018 году системой вывоза отходов было охвачено 60% жителей в 458 населённых пунктах), количество точек сбора мусора выросло с 6 до 17 тыс., на полигоны вывезено 3,612 млн куб. м, или 416 тыс. тонн, отходов.

Но, основным вопросом остается переход на раздельный сбор мусора. В Министерстве ЖКХ подчеркнули, что на данный момент проекты мусоросортировочных станций находятся на стадии обсуждения и для их реализации необходимо создание территориальной схемы обращения с отходами с учётом раздельного сбора, конкурс на доработку которой будет объявлен в сентябре.

В общей сложности по итогом полугодия собираемость прямых платежей за услугу регионального оператора в многоквартирных домах составила 72%; в многоквартирных домах, обслуживаемых управляющими компаниями, – около 19%. При этом собираемость платежей в частных домах составила лишь 36%. Самая низкая собираемость – 11,4% – у юридических лиц.

Еще одна проблема встает перед региональным оператором по ТКО – это отсутствие у 70% компаний собственных контейнеров, в итоге они выбрасывают мусор в общие контейнеры при жилых домах. Бороться с низкой собираемостью платежей с юридических лиц планируется путём начисления штрафов в размере до 250 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU