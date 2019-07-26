"Муляжи указывать не будем!" В Прикамье опубликуют официальную карту видеокамер на дорогах края

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-26T10:40:05+03:00

Видеокамер в Прикамье будет больше. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ее разместят на портале «Управляем вместе» и будут еженедельно обновлять

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Об этом заявил в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заместитель руководителя Пермского центра безопасности дорожного движения Михаил Бобров.

- Мы планируем разместить такую карту на портале «Управляем вместе» в августе, - сообщил он. – На ней будут указаны места размещения как стационарных, так передвижных комплексов видеофиксации нарушений ПДД, так называемых «треног». Поскольку их дислокация может изменяться, карта будет еженедельно обновляться.

По словам Михаила Боброва, сейчас дополнительно к существующим устанавливаются еще 42 установки видеослежения за поведением водителей на дорогах. Их средняя стоимость – от 1,5 до 3 миллионов рублей.

- До конца года на дорогах Прикамья должно появиться около 200 систем видеофиксации разных типов, - рассказал Михаил Бобров. – Карту их размещения решено обнародовать, поскольку практика показывает - в местах размещения видеокамер аварийность снижается до нуля. А наша цель – не наказать водителей, и не собрать с них штрафы, а обеспечить безопасность движения.

Кроме двухсот «реальных» видеокамер водители смогут повстречать на дорогах и так называемые «муляжи».

- Такие камеры испускают инфракрасное излучение, и водители не смогут отличить их от настоящих, - объяснил Михаил Бобров. – Места установки этих камер, понятное дело, мы раскрывать не будем.

ИСТОЧНИК KP.RU