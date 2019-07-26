В суде избирают меру пресечения главному судебному приставу Прикамья

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-26T08:59:58+03:00

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В среду, 24 июля, по подозрению в получении взяток задержан главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников. У следователей есть основания подозревать его в получении двух взяток - на сумму 550 и 600 тысяч рублей. Оба эпизода были совершены в 2017 году.

В пятницу, 26 июля, следователи, ведущие дело, вышли в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Журналист "КП-Пермь" находится в зале суда. Мы следим за развитием событий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми возбуждено уголовное дело против судебных приставов. 6 июня Ленинский районный суд арестовал Александру Марданову - бывшего начальника межрайонного отдела судебных приставов Пермского края по исполнению особых исполнительных производств.В прошлом году против Александры Мардановой уже возбуждалось уголовное дело. Ее обвиняли в том, что она отменила арест банковского счета организации-должника, благодаря чему руководство фирмы успело снять со счета более полутора миллионов рублей. Приговором суда за превышение должностных полномочий ее оштрафовали на 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU