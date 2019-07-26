2019-07-26T07:45:48+03:00
Общество

Первый Пермский микрорайон достроят до 2021 года

На достройку выделят деньги из бюджета
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство Пермского краяФото: Правительство Пермского края
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В четверг на встрече представителей Министерства строительства Пермского края и членов правления ЖСК «Первый Пермский микрорайон» обсудили проект комплекса и обговорили темпы строительства.

На встрече представили расчеты, согласно которым, микрорайон планируют сдать в 2021 году. На строительство потребуется 850 миллионов рублей. Из них 417 миллионоврублей – средства дольщиков. Остальное должно быть компенсировано юридическими лицами – участниками строительства. Однако большинству дольщиков положена компенсация, поэтому на достройку выделят деньги из краевого бюджета.

Достройка подразумевает под собой снос одного из домов и повторное возведение новых домов, усилению несущих конструкций, устройству кровли, перегородок, внутренних сетей, произвести водопонижение, монтаж газовых котлов, строительство инженерных сетей и благоустройство. Общая площадь 12 домов составляет 35,5 тыс. кв. м.

Прежде чем начать строительство, территорию обезопасят против паводка.

- Прежде чем приступить к строительству, на территории микрорайона необходимо провести противопаводковые мероприятия. Ключевой проблемой на объекте является сток поверхностных вод с прилегающих участков. Нами достигнута договорённость о том, что все необходимые мероприятия по водоотведению будут проведены администрацией Пермского муниципального района, – отметили в Минстрое

ИСТОЧНИК KP.RU

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