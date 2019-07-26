Краевая прокуратура нашла нарушения в деятельности дома престарелых в Березниках

СЕГОДНЯ 07:34 2019-07-26T07:34:51+03:00

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Прокуратура Пермского края провела проверку в доме престарелых в Березниках. Результаты проверки показали, что жить и находиться там опасно для жизни и здоровья.

Сотрудники ведомства выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, а также в приюте не соблюдались требования пожарной безопасности.

По результатам проверки в адрес директора ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ» внесено представление, которое находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений - на контроле прокуратуры

Напомним, ранее мы писали о том, что под Пермью в нелегальном частном приюте обнаружили девять изможденных стариков.Условия, в которых находились старики, шокировали: несвежее белье, стойкий запах, отсутствие нормальных бытовых условий. Жители домов по соседству о том, что происходит за стенами, даже не догадывались: пенсионеры не выходили из дома. Одного постояльца экстренно госпитализировали, троих забрали родственники, судьбой остальных занимается краевой Минсоц

ИСТОЧНИК KP.RU