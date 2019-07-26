2019-07-26T07:12:13+03:00
Общество

В Перми назначили нового прокурора Мотовилихинского района

Приказ о назначении подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка 24 июля.
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Новым прокурором Мотовилихинского района стал советник юстиции Евгений Бендовский. Приказ о назначении Бендовского подписал Генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Евгений Бендовский с 2007 года работает в органах. Занимал должности следователя прокуратуры, прокурора отдела прокуратуры края, заместителя прокурора района, с октября 2015 года состоял в должности прокурора Карагайского района.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми появился новый начальник департамента экономики. Дмитрий Самойлов назначил на этот пост Александра Кузнецова. В декретный отпуск ушла начальник городского департамента по экономике и промышленной политике Татьяна Михалева. Вместо нее на этот пост глава Перми Дмитрий Самойлов назначил Александра Кузнецова. Он приступит к обязанностям руководителя департамента 9 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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