В Перми бездомный, которого избила чиновница, получит паспорт

СЕГОДНЯ 06:27 2019-07-26T06:27:32+03:00

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В среду, 24 июля, в Министерство поступило сообщение об избиение бездомного. Сотрудники ведомства незамедлительно выехали на место. Забрали мужчину в социальное учреждение, где предложили чистую одежду и накормили. Сейчас пострадавший от действий чиновницы мужчина находится в Центре социальной адаптации, где ему оказывают помощь.

- Центр социальной адаптации окажет содействие в восстановлении паспорта, получении полиса медицинского страхования, предоставлении медицинской помощи для установления инвалидности.

Напомним, ранее мы писали о том, что жительница Прикамья истязала собственную мать. В Очерском районе задержали 45-летнюю женщину за издевательства над собственной матерью. В дежурную часть поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что в одной из деревень Очерского района ранена 62-летняя женщина.Сотрудники полиции выехали на место. Полицейские установили, что рану женщине нанесла ее собственная дочь. Злоумышленница избила мать тростью по голове.

ИСТОЧНИК KP.RU