2019-07-25T15:16:16+03:00
Общество

Власти Перми составили список лучших перевозчиков

Рейтинг составлен по итогам второго полугодия 2019 года
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Городские власти назвали 10 самых пунктуальных перевозчиков по итогам второго полугодия 2019 года. Как сообщили в издании Business Class, рейтинг составлен на основе следующие критерии: процент выполненных рейсов, процент рейсов, двигавшихся точно по расписанию, отдельно учитывается совершение первых и последних рейсов.

Так, в список лучших перевозчиков за прошедший квартал вошли два трамвайных маршрута №3 и №2, а также восемь автобусных.

Автобусные маршруты: №58, №11т, №61, №21, №27, №74, №50 и №17. Хуже всех себя показали маршруты №3т и №8т. Анализ работы перевозчиков был произведен на основе отчетных данных навигационного контроля диспетчерской службы.

Отмечается, что в рамках пилотного проекта, касающееся общественного транспорта, плаируется расширить список санкциция для перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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