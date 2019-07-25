В Пермском крае увеличилось количество банкротов

СЕГОДНЯ 15:02 2019-07-25T15:02:11+03:00

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В Пермском каре участились случаи банкротства среди физических лиц. Как сообщает издание «Рифей-Пермь», за год число банкротств выросло на 120, общая сумма долговых обязательств составляет 20,2 миллиардов рублей. Всего в крае признаны банкротами 094 человека. Еще 1812 организаций, граждан и индивидуальных предпринимателей находятся в процедуре банкротства.

За 2019 года сотрудники пермской налогового управления отправили в арбитражный суд 206 заявлений о признании человека банкротов. В 56 случаях должники одумались и погасили долг. В налоговом управлении отмечают, что процедура банкротства не может использоваться как инструмент для списания долгов.

Напомним, ранее мы писали о том, что автомобилисты Прикамья задолжали более 100 миллионов рублей штрафов за нарушение ПДД. Судебные приставы Пермского края опубликовали статистику задолженности штрафов за нарушение ПДД. В 2019 году прикамские автомобилисты задолжали государству 100 миллионов рублей штрафов за нарушение ПДД. Это почти в 2 раза больше, чем в январе - апреле прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU