В Прикамье по дороге домой пропал 24-летний парень

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-25T14:32:16+03:00

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В Пермском крае разыскивают 24-летнего Сергей Кирьякова. Молодой человек сказал родственникам, что едет домой в поселок Ныроб, но до сих пор от него нет вестей. Последний раз он звонил сестре 22 июля с неизвестного номера. Родственники забили тревогу.

- В конце июня уехал на вахту в Добрянский район. В воскресенье он сообщил, что едет домой в Ныроб, в понедельник звонил с неизвестного номера, сказал, что находится в Вильве, - сообщила сестра пропавшего. - И до сих пор не выходил на связь, ни в социальной сети, ни с мобильного телефона, телефон не отвечает.

Девушка отмечает, что начальник Сергея довез его до Соликамска. Там его видели в последний раз.

Если вы видели 24-летнего Сергея или знаете, где он находится, сообщите его сестре.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае разыскивают пожилого мужчину с тростью

ИСТОЧНИК KP.RU