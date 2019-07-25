Пермские пожарные спасли пятерых человек из горящего дома

СЕГОДНЯ 14:19 2019-07-25T14:19:46+03:00

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В четверг, 25 июля, на улице Куйбышева загорелась трехкомнатная квартира. На пожар незамедлительно выехали сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- Горела трехкомнатная квартира на 5 этаже жилого дома. Площадь пожара составила 12 кв.м. В ликвидации было задействовано шесть единиц техники и 24 человека личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Пожарные вывели из здания пятерых человек.

Хозяина квартиры передали сотрудникам «Скорой помощи». Его отправили в больницу. По сообщению очевидцев, мужчина был сильно пьян.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пермь накрыл дым от сибирских пожаров. Утром пермяки жаловались на смог и запах гари в воздухе. Дымка была заметна по всему городу и даже в некоторых районах края. Оказалось, что в Пермский край пришел дым от лесных пожаров в Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU