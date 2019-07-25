Сотрудники пермского зоопарка показали, как пони лакомится арбузом
В Пермском зоопарке начался сезон арбузов. Главной ягодой лета сотрудники зоопарка угостили пони. Лошадка с огромным удовольствием есть лакомится арбузом.
Также сотрудники зоопарка предупредили пермяков о том, что кормить обитателей зоопарка могут только сотрудники. Нарушение этого правила может привести к плачевным последствиям.
Сотрудники пермского зоопарка показали, как пони лакомится арбузом.
В зоопарке напомнили о трагедии, которая случилась в зоопарке Пензы, где от заворота кишок погиб жеребенок.
Напомним, ранее мы писали о том, что в пермском зоопарке показали, как белые медведи пережили ураган. На территории повалило множество деревьев. Ураган длился всего пару минут, но и этого хватило, чтобы нанести немалый урон. Гром, молнии, дождь и ветер сильно напугали обитателей зоопарка. Кто-то при первых раскатах грома поспешил спрятаться, кто-то просто забился в угол, а кто-то наоборот метался из стороны в сторону и не знал куда бежать.
ИСТОЧНИК KP.RU