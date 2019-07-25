СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-25T12:22:41+03:00

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26-летний пермяк напал на 64-летнюю женщину поздно вечером, когда она возвращалась домой через лог. Злоумышленник, угрожая ножом, потребовал деньги. Потерпевшая передала ему 950 рублей, которые были у нее с собой в кошельке, после этого налетчик скрылся.

Женщина сильно испугалась и долго не могла прийти в себя. В полицию она обратилась только через 4 часа. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника по «горячим следам».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/722221" frameborder="0"></iframe> Пермские полицейские ищут пострадавших от рук грабителя.

Им оказался 26-летний ранее судимый житель Перми. Молодой человек освободился из мест лишения свободы два года назад и до сих пор не нашел работу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В полиции считают, что этот человек причастен к совершению аналогичных преступлений. Всех, кто пострадал от его действий, просят позвонить по телефону 89993635131.

ИСТОЧНИК KP.RU