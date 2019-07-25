Пермские полицейские ищут пострадавших от рук грабителя
26-летний пермяк напал на 64-летнюю женщину поздно вечером, когда она возвращалась домой через лог. Злоумышленник, угрожая ножом, потребовал деньги. Потерпевшая передала ему 950 рублей, которые были у нее с собой в кошельке, после этого налетчик скрылся.
Женщина сильно испугалась и долго не могла прийти в себя. В полицию она обратилась только через 4 часа. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника по «горячим следам».
Пермские полицейские ищут пострадавших от рук грабителя.
Им оказался 26-летний ранее судимый житель Перми. Молодой человек освободился из мест лишения свободы два года назад и до сих пор не нашел работу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
В полиции считают, что этот человек причастен к совершению аналогичных преступлений. Всех, кто пострадал от его действий, просят позвонить по телефону 89993635131.
ИСТОЧНИК KP.RU