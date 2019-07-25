В Перми с высоты упал 70-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-25T11:54:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай произошел 24 июля в Дзержинском районе Перми. 70-летний мужчина упал из окна 2 этажа. При падении пермяк получил травмы.

Очевидцы вызвали сотрудников «Скорой помощи».

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе «Скорой помощи», мужчину с многочисленными травмами в состоянии средней тяжести отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми врачи «Скорой» спасали рабочего, упавшего с высоты. Трагедия произошла 23 июля. В 17:19 поступил вызов к торговому центру «Спешиlove» - с высоты упал мужчина. Рабочий упал со строительных лесов, несмотря на относительно небольшую высоту - примерно, 3 этажа, травма оказалась смертельная. Врачи пытались сделать все возможное, проводили реанимацию, но спасти 38-летнего пермяка не удалось. Он погиб при бригаде «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU