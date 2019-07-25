Жителя Прикамья задержали за взятку сотруднику полиции

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-25T11:46:33+03:00

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В Пермском крае 33-летнего местного жителя обвиняют в мелком взяточничестве. Мужчина пытался откупиться от наказания.

Инцидент произошел в июне 2019 года. Сотрудники ГИБДД остановили мопед, за рулем которого был задержанный. У мужчины не было необходимых документов для управления мопедом, но злоумышленник попытался откупиться.

Он попытался передать госавтоинспектору 4 тысячи рублей.

- Полицейский незамедлительно сообщил о склонении его к коррупционному преступлению в дежурную часть и непосредственному руководству. Мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что главный судебный пристав Пермского края задержан за взятки. У следователей есть основания полагать, что он положил в карман 550 и 600 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU