Ограждение аллеи на Комсомольском проспекте изготовят по историческим чертежам

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-25T11:15:14+03:00

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В Перми продолжается масштабная реконструкция Комсомольского проспекта. В этом году в плане выполнить благоустройство участка от улицы Екатерининской до улицы Ленина, в следующем году работы продолжатся в сторону улицы Монастырской.

Сейчас рабочие снимают чугунные решетки и демонтируют тротуарную плитку на участке Комсомольского проспекта напротив гостиницы «Прикамье». Там будут менять канализацию. Ход работ проверил глава Перми Дмитрий Самойлов.

- Комсомольский проспект – уникальный архитектурный ансамбль. Он создан в 50-х годах прошлого века, когда Пермским Совнархозом руководил Анатолий Григорьевич Солдатов, ранее – легендарный директор моторостроительного завода, - отмечает в своем аккаунте в Instagram Дмитрий Самойлов.И сейчас мы даем классике новую жизнь, начиная комплексное благоустройство центральной улицы. Важный момент: чугунные решетки, которые были построены еще при Анатолии Григорьевиче, являются символом Компроса. Для нас было принципиальным сохранить исторический облик улицы, обеспечив связь времен.

Новое чугунное ограждение будет выглядеть в точности как на чертежах 60-летней давности.

- По словам управляющего директора предприятия «ОДК-Пермские моторы» Сергея Попова, уже изготовлено три опытных экземпляра, сейчас идет уточнение конструкций самой решетки, чтобы в дальнейшем было удобно монтировать и эксплуатировать, - сообщили в администрации Перми.

Новый участок пермяки могут увидеть уже в августе

ИСТОЧНИК KP.RU