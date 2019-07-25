«Била тростью по голове». Жительница Прикамья истязала собственную мать

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-25T10:15:38+03:00

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В Очерском районе задержали 45-летнюю женщину за издевательства над собственной матерью. В дежурную часть поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что в одной из деревень Очерского района ранена 62-летняя женщина.

Сотрудники полиции выехали на место. Полицейские установили, что рану женщине нанесла ее собственная дочь. Злоумышленница избила мать тростью по голове.

- В ходе проверки стражи порядка выяснили, что ранее дочь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно наносила побои родственнице, причиняя ей физические и психические страдания, - отметили в ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина похитил продукты из магазина. В Чайковском задержали 38-летнего местного жителя за кражу из магазина. Как установили сотрудники полиции, мужчина руками отогнул металлическую решетку на окне, разбил стекло и незаконно проник в павильон.

ИСТОЧНИК KP.RU