В выходные десятки домов в Перми останутся без воды

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-25T10:00:33+03:00

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В субботу, 27 июля, жители двух районов города останутся без воды. Краны пересохнут из-за аварийно-восстановительных работ. Воду перекроют в 32 домах. Об этом сообщает компания «Новогор-Прикамья».

Краны пересохнут с 09:00 до 19:00.

В Орджоникидзевском районе воды не будет по адресам:

- Азотная, 1;

- Бушмакина, 11, 13;

- Генерала Доватора, 42;

- Колвинская, 10, 23;

- Можайская, 3, 6, 8;

- Суперфосфатная, 6, 8.

В Ленинском районе воды не будет в домах по адресам:

- Газеты Звезда, 14, 9;

- Максима Горького, 18, 22, 22А;

- Петропавловская, 16А, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39;

- Сибирская, 11.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пермь накрыл дым от сибирских пожаров. Утром пермяки жаловались на смог и запах гари в воздухе. Дымка была заметна по всему городу и даже в некоторых районах края. Оказалось, что в Пермский край пришел дым от лесных пожаров в Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU