СЕГОДНЯ 07:37 2019-07-25T07:37:06+03:00

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Екатерина Шпица - актриса театра и кино, модель, певица и активный пользователь социальных сетей. Со своими подписчиками Екатерина делится и фотографиями со съемок, и образами с красных дорожек, и впечатлениями о редких моментах отпуска.

Так, совсем недавно Екатерина и ее сын Герман вернулись из Турции, где отдыхали 10 дней. Поклонникам актриса рассказала, как проходил их день на отдыхе и по чему она больше всего скучает.

katerinashpitsa Сынок - копия мамы . Катерина Шпица поделилась фото с сыном и рассказала об отдыхе

- Мы общались! 10 дней отпуска - это мало, а вот 10 дней подряд быть постоянно рядом со своим ребенком, видеть его просыпающимся и засыпающим - для меня это так много! И это такое счастье! И то, что это время мы провели в таком прекрасном месте, что оба были безгранично счастливы от всего, что вокруг нас происходило - для меня или подарок судьбы, или заслуженная награда, я уж не знаю, - написала актриса.

Поклонники завалили девушку комплементами, оставили в комментариях сотни теплых слов и отметили поразительное сходство мамы и сына.

ИСТОЧНИК KP.RU