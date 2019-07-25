В Прикамье разыскивают пожилого мужчину с тростью

СЕГОДНЯ 06:28 2019-07-25T06:28:09+03:00

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В Березниках 22 июля пропал пенсионер. Родственники сообщили, что мужчина по имени Леонид ушел утром в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: худощавого телосложения, волосы седые, невысокого роста.

Был одет: олимпийкаи темно-синего цвета, трико темно-синее.

При себе у мужчины была трость.

Если вы его видели или знаете, где он находится, просьба сообщить родственникам или по телефону 02

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми шесть часов искали девочек из Сведловской области. Сестрички Олеся и Ева (имя изменено по требованию законодательства, - Ред.) почти месяц гостили в Перми у бабушки с дедом. Мама и папа, живущие в военном городке в Свердловской области, 22 июля должны были приехать за ними, но задержались.Маленькие заговорщицы успели проснуться, одеться, собрать свою сумку с вещами, взять из кошелька деда две тысячи рублей, а Ева взяла самую большую свою ценность - куклу «Барби» в коробке. Единственное, что оставили девочки – это свои куртки. На улице было тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU