В Прикамье разыскивают пожилого мужчину с тростью
В Березниках 22 июля пропал пенсионер. Родственники сообщили, что мужчина по имени Леонид ушел утром в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: худощавого телосложения, волосы седые, невысокого роста.
Был одет: олимпийкаи темно-синего цвета, трико темно-синее.
При себе у мужчины была трость.
Если вы его видели или знаете, где он находится, просьба сообщить родственникам или по телефону 02
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми шесть часов искали девочек из Сведловской области. Сестрички Олеся и Ева (имя изменено по требованию законодательства, - Ред.) почти месяц гостили в Перми у бабушки с дедом. Мама и папа, живущие в военном городке в Свердловской области, 22 июля должны были приехать за ними, но задержались.Маленькие заговорщицы успели проснуться, одеться, собрать свою сумку с вещами, взять из кошелька деда две тысячи рублей, а Ева взяла самую большую свою ценность - куклу «Барби» в коробке. Единственное, что оставили девочки – это свои куртки. На улице было тепло.
ИСТОЧНИК KP.RU