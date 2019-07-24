В Перми подросток защитил мать от нападения разъяренного отца

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-24T15:15:29+03:00

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Инцидент произошел в Дзержинском районе Перми еще в майские праздники. Как сообщает портал «Вкурсе.ру», отец семейства, ранее судимый, напился и стал угрожать жене-инвалиду расправой. Женщина с трудом передвигалась, постоять за себя она не могла.

Испугавшись за свою жизнь, она стала звать на помощь. В квартире оказался несовершеннолетний сын. Подросток не испугался ножа в руках отца и принялся защищать мать. Он смог вытолкать отца из квартиры.

Суд признал дебошира виновным. Мужчину осудили на 12 месяцев колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что на пермячку с годовалой дочкой в подъезде напал неизвестный. Молодая пермячка – мама полуторагодовалой девочки записала видеообращение со словами благодарности к сотрудникам полиции, которые задержали напавшего на нее мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU