2019-07-24T15:15:29+03:00
Происшествия

В Перми подросток защитил мать от нападения разъяренного отца

Мужчина угрожал убить женщину
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в Дзержинском районе Перми еще в майские праздники. Как сообщает портал «Вкурсе.ру», отец семейства, ранее судимый, напился и стал угрожать жене-инвалиду расправой. Женщина с трудом передвигалась, постоять за себя она не могла.

Испугавшись за свою жизнь, она стала звать на помощь. В квартире оказался несовершеннолетний сын. Подросток не испугался ножа в руках отца и принялся защищать мать. Он смог вытолкать отца из квартиры.

Суд признал дебошира виновным. Мужчину осудили на 12 месяцев колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что на пермячку с годовалой дочкой в подъезде напал неизвестный. Молодая пермячка – мама полуторагодовалой девочки записала видеообращение со словами благодарности к сотрудникам полиции, которые задержали напавшего на нее мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермь накрыл дым от сибирских пожаров
И-за Крестного хода ограничат движение по трассе Пермь-Екатеринбург
Чугунное ограждение Комсомольского проспекта в Перми изготовят по историческим чертежам
«Страдала от боли». В Прикамье волонтеры спасают собаку с отрубленной лапой
Режим «Чрезвычайной ситуации» снят во всех районах Прикамья
В Прикамье пройдет фестиваль исторической реконструкции
«Пермский мясокомбинат» переедет в здание птицефабрики
В Перми мужчина на свои деньги отремонтировал дорогу во дворе
«Ваши деньги в безопасности». Мошенники обманули пермячку на 156 тысяч рублей
В Перми министру образования подарили кролика на день рождения
«Сделали все возможное». В Перми врачи «Скорой» спасали рабочего, упавшего с высоты
В Прикамье из воды достали тело 38-летней женщины
«Умное семейство». Пермяков умилили утята, шагающие по трассе
В Прикамье мужчина расплатился за автомобиль ксерокопиями денег