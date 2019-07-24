И-за Крестного хода ограничат движение по трассе Пермь-Екатеринбург

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-24T15:42:43+03:00

Движение ограничат на участке 9 км – 16 км от пересечения с Восточным обходом до развязки на Лобаново.

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Традиционный Свято-Серафимовский крестный ход по маршруту Пермь – Белая гора пройдет в Пермском крае с 26 июля по 1 августа. В субботу, 27 июля, верующие пройдет по федеральной трассе р-242 Пермь - Екатеринбург. Для этого перекроют одну полосу трассы. Движение ограничат на участке 9 км – 16 км от пересечения с Восточным обходом до развязки на Лобаново.

- С 9:00 до 13:00 движение автотранспорта по направлению на Екатеринбург будет осуществляться по одной полосе с максимальной скоростью до 40 км/ч, - сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье».

В связи с этим на трассе могут образоваться многокилометровые пробки. Автолюбителей призывают быть внимательными и планировать поездку заранее.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми перекроют перекресток улиц Пушкина и Куйбышева. Из-за строительства водопровода, который соединит новые участки сети перекресток улиц Пушкина и Куйбышева перекроют. Перекрытие будет осуществляться в несколько этапов.

ИСТОЧНИК KP.RU