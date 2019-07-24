Чугунное ограждение Комсомольского проспекта в Перми изготовят по историческим чертежам

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-24T14:54:09+03:00

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В рамках рабочего выезда на Комсомольский проспект глава Перми Дмитрий Самойлов и управляющий директор предприятия «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов обсудили создание решеток бульварной части по тем же чертежам, что и 60 лет назад.

Напомним, что с 2 июля стартовал первый этап масштабного преображения Комсомольского проспекта. В этом году планируется выполнить благоустройство участка от улицы Екатерининской до улицы Ленина, в следующем году работы продолжатся в сторону улицы Монастырской.

Сейчас на бульварной части проспекта снимают чугунные решетки и демонтируют тротуарную плитку в районе гостиницы «Прикамье» - для проведения кабельной канализации.

- Комсомольский проспект – уникальный архитектурный ансамбль, - отметил в своем аккаунте в Instagram Дмитрий Самойлов. - Он создан в 50-е годы прошлого века, когда Пермским Совнархозом руководил Анатолий Григорьевич Солдатов, ранее – легендарный директор моторостроительного завода. И сейчас мы даем классике новую жизнь, начиная комплексное благоустройство центральной улицы. Важный момент: чугунные решетки, которые были построены еще при Анатолии Григорьевиче, являются символом Компроса. Для нас было принципиальным сохранить исторический облик улицы, обеспечив связь времен. Кроме того, на Компросе не должно остаться никаких проводов, все провода будущей архитектурной подсветки зданий, сети наружного освещения, кабели системы АСУД, интернета будут убраны под землю

По словам управляющего директора предприятия «ОДК-Пермские моторы» Сергея Попова, уже изготовлено три опытных экземпляра секций чугунного ограждения, сейчас идет уточнение конструкций самой решетки, чтобы в дальнейшем ее было удобно монтировать и эксплуатировать.

- В начале августа получим опытный образец, который и будет использован для украшения бульварной части, - сообщил Сергей Попов.

Планируется, что участок обновленного Компроса пермяки увидят уже в конце августа.

Напомним, в рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта будет отремонтирована проезжая часть, проведен ремонт бульварной части, где будет заменено покрытие на гранит, установлены скамейки, урны и торшерные опоры освещения. Опоры наружного освещения на тротуарной части будут сохранены в историческом виде в чугуне. Также будет устроена система ливневой канализации. Проектом предусмотрено создание пешеходной аллеи на Октябрьской площади с помощью мобильных архитектурных форм, в которые будут высажены деревья. Также на площади предусмотрена парковка автомобилей. Зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами появится на Комсомольской площади. Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта предполагает и ремонт фасадов домов, и дворовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU