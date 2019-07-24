Режим «Чрезвычайной ситуации» снят во всех районах Прикамья
Наступила теплая погода, вода ушла, ситуация с паводком нормализуется. Необходимости для режима ЧС нет.
- В связи с улучшением паводковой ситуации и установлением нормального уровня воды в Гайнском муниципальном округе снят режим чрезвычайной ситуации (ЧС), - сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края. Таким образом, в Прикамье режим ЧС снят во всех территориях.
Губернатор Пермского края Максим Решетников поставил перед краевыми властями задачу оказать пострадавшим при паводке помощь.
В районах, пострадавших от паводка, идут работы по восстановлению дорог. Всего в результате подтопления было повреждено порядка 2,5 км проезжей части, подмыто восемь мостов в Сивинском, Гайнском и Юрлинском округах.
Напомним, ранее мы писали о том, что жители Прикамья, пострадавшие от паводка, получат от 15 до 100 тысяч рублей компенсации.
ИСТОЧНИК KP.RU