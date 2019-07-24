Режим «Чрезвычайной ситуации» снят во всех районах Прикамья

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-24T13:16:15+03:00

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Наступила теплая погода, вода ушла, ситуация с паводком нормализуется. Необходимости для режима ЧС нет.

- В связи с улучшением паводковой ситуации и установлением нормального уровня воды в Гайнском муниципальном округе снят режим чрезвычайной ситуации (ЧС), - сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края. Таким образом, в Прикамье режим ЧС снят во всех территориях.

Губернатор Пермского края Максим Решетников поставил перед краевыми властями задачу оказать пострадавшим при паводке помощь.

В районах, пострадавших от паводка, идут работы по восстановлению дорог. Всего в результате подтопления было повреждено порядка 2,5 км проезжей части, подмыто восемь мостов в Сивинском, Гайнском и Юрлинском округах.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Прикамья, пострадавшие от паводка, получат от 15 до 100 тысяч рублей компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU