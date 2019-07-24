В Прикамье пройдет фестиваль исторической реконструкции

СЕГОДНЯ 11:58 2019-07-24T11:58:46+03:00

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Фестиваль «Большие маневры на Хохловских холмах» проходит в Прикамье уже в двенадцатый раз. Традиционно в мероприятии примут участие клубы исторической реконструкции более чем из двадцати городов России, а также из Казахстана, Чехии и Словакии.

Организаторы обещают насыщенную программу.

3 августа состоятся турнир по историческому средневековому бою «Parma challenge» по правилам WMFC и турнир по стрельбе из исторического лука «А.И.С.Т.» Также гости смогут посетить различные мастер-классы, выставку техники времен Второй мировой войны. Кроме того, гости фестиваля смогут узнать о жизни и быте солдат, охранявших горные заводы на Урале в начале XVIII века, научится владеть мушкетом и пикой, писать гусиным пером.

4 августа состоится турнир по историческому фехтованию, бои пять на пять в рейтинге The Buhurt League и реконструкция боя времен Великой Отечественной войны "Последний бой. Май 1945". В реконструкции примут участие более 200 человек, 10 единиц техники.

Стоимость билета на один день фестиваля:

Дети до 3 лет - бесплатно

Дети с 3 до 7 лет - 150 рублей

Дети с 8 до 18 лет - 200 рублей

Льготные категории посетителей - 200 рублей

(студенты, пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие, инвалиды)

Остальные посетители - 300 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU