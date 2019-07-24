2019-07-24T11:45:56+03:00
Общество

«Пермский мясокомбинат» переедет в здание птицефабрики

Содержать площадку мясокомбината стало слишком затратно
Лилия Абибулаева
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--Фото: Мария АНАНОВА
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«Пермский мясокомбинат» продолжит работать в задние «Птицефабрики Пермская». Как сообщает издание Business Class, переезд связан с существенными затратами на содержание производственной площадки мясокомбината. Из-за этого приходится завышать стоимость продукции, что делает ее неконкурентоспособной.

На «Птицефабрике Пермской» есть все необходимое оборудование, и ее мощности позволяют разместить дополнительное производство. Руководство мясокомбината отмечает, что всем сотрудникам предприятия гарантируется соблюдение норм Трудового кодекса РФ.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Перми потратят на содержание кондукторов 619 миллионов рублей. Муниципалитет взял на себя расходы на содержание штата кондукторов в 2020 году в связи с переходом на новую транспортную модель. Как сообщает издание Business Class, в 2020 году на это планируют потратить 619,3 миллионов рублей. Такой объем средств потребуется при соотношении наличной и безналичной оплаты 60/40 и численности кондукторов 1982 человека. На штат контролеров - 29 человек - предполагают потратить 13,8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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