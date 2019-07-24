2019-07-24T10:51:24+03:00
Происшествия

«Ваши деньги в безопасности». Мошенники обманули пермячку на 156 тысяч рублей

Злоумышленники представились сотрудниками банка
Лилия Абибулаева
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жительница Кировского района Перми не сразу поняла, что стала жертвой мошенников. Злоумышленники действовали настолько умело, что им удалось убедить девушку перевести деньги на их счет.

Сначала девушке позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудницей банка, и сообщила, что необходимо подтвердить перевод 7 тысяч рублей. Когда 26-летняя пермячка сообщила, что деньги не переводила, незнакомка назвала паспортные данные заявительницы, попросила продиктовать реквизиты банковской карты и пришедший в смс-сообщении код для отмены перевода. Девушка выполнила указания.

- Через несколько минут ей позвонил мужчина, и, представившись банковским работником, пояснил, что операция успешно отменена, однако необходимо снять все безналичные средства и переложить их на счет в другой банк для предотвращения мошеннических атак. Для того, чтобы сократить временные затраты, мужчина сообщил, что вызовет женщине такси, - сообщили в пресс- службе ГУ МВД по Пермском краю. - После того, как потерпевшая сняла крупную сумму денег, водитель привез ее в другой банк, где гражданка, связавшись по телефону с лже-сотрудником банка, положила 156 тысяч рублей на счет, продиктованный им.

Пермячка сфотографировала чек и отправила злоумышленникам. После этого девушка заподозрила, что ее обманули, и обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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