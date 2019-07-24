В Прикамье из воды достали тело 38-летней женщины

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-24T09:49:03+03:00

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Во вторник, 23 июля, на пульт дежурного Кунгурской службы спасения поступило сообщение о том, что на реке Сылва в селе Филипповка утонула женщина. На место незамедлительно выехали спасатели.

Очевидцы сообщили, что женщина утонула около автомобильного моста. Спасатели с помощью моторной лодки обследовали реку и обнаружили погибшую. Тело достали на берег и передали сотрудникам полиции.

Помощь водолазов не потребовалась.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из воды достали тело 34-летнего мужчины. В Мотовилихинском районе Перми из воды достали тело 34-летнего мужчины. Инцидент произошел 22 июля на реке Кама. Источник близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что пермяк купался на диком, необорудованном пляже. Его тело доставли водолазы.

ИСТОЧНИК KP.RU