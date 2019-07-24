2019-07-24T09:34:43+03:00
Общество

«Умное семейство». Пермяков умилили утята, шагающие по трассе

Пернатых засняли на видео
Лилия Абибулаева
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Скриншот с видео из Инстаграма @chp_59Скриншот с видео из Инстаграма @chp_59
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На трассе в Перми заметили утиное семейство. Уточки аккуратно, но уверенно, шли по обочине улицы Спешилова в Перми, не нарушая ПДД.

Пермяки успели заснять утиное семейство на камеру и разместить в социальных сетях. Пользователи умилились сообразительности пернатых, но все-таки беспокоились за их судьбу. Пермяки предположили, что птицы не могут перейти дорогу.

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Умное семейство . Пермяков умилили утята, шагающие по трассе
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- Утята знают ПДД, видно сразу. Все с ними, дай Бог, хорошо. Умное семейство.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сотрудники ГИБДД остановили движение на шоссе, чтобы пропустить утят. На часах было 9-36, когда к постовым подбежал мужчина и попросил помощи.Утята бегали напротив старого поста ГИБДД на Шоссе Космонавтов. Полицейские встали рядом с ними, и, взмахом жезла, остановили оживленное движение на несколько минут

ИСТОЧНИК KP.RU

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