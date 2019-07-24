2019-07-24T07:56:54+03:00
Происшествия

В Перми иномарка сбила 8-летнего велосипедиста

Мальчик ехал по тротуару
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Авария произошла в Дзержинском районе Перми. Во вторник, 23 июля по проспекту Парковый двигался автомобиль «KJ Tager» . Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительной информации, при повороте на дворовую территория дома № 35 водитель допустил наезд на велосипедиста, который двигался по тротуару. В результате аварии пострадал 8-летний мальчик.

С многочисленными травмами его отправили в больницу. По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Напомним, ранее мы писали о том, что семья из Перми попала в аварию на трассе под Волгоградом. Страшная авария произошла на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград во вторник, 23 июля, в 18:45. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, на автодороге лоб в лоб столкнулись рейсовый автобус и кроссовер «Kia Sportage» с пермскими номерами. В иномарке находилась семья из трех человек. Выжил только один - шестилетний мальчик. Его родители погибли на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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